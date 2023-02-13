Ремонт труб

Сегодня, 13 февраля, в Саратове отключили воду на 13 улицах до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт водопроводных коммуникаций по адресу Чернышевского,137А. До 20:00 без воды остались саратовцы в границах Чернышевского и Набережной Космонавтов.

Проходит отключение на улицах: Чернышевского (от Новоузенской до Валовой); Набережная Космонавтов (от Обуховского пер. до Некрасова); Московская (от Чернышевского до Набережной Космонавтов); Челюскинцев (от Радищева до Чернышевского); Зарубина (от Вольской до Радищева).

Вода также отключена в Смурском, Обуховском переулках, на Князевском взвозе, улицах Октябрьская, Комсомольская, Некрасова, Соборная и Бабушкин взвоз.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Ленинском районе.

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