В общежитии Балакова жильцы нашли труп пенсионера в диване

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В Балакове Саратовской области двое мужчин оказались на скамье подсудимых из-за убийства собутыльника, сообщили сегодня, 13 февраля, в региональном следкоме.

Как выяснили следователи, в ночь со 2 на 3 февраля трое мужчин 30, 45 и 65 лет выпивали в комнате общежития на Вокзальной улице, с ними было еще несколько знакомых им человек.

Во время застолья пенсионер поссорился с собутыльниками – вышеупомянутые мужчины избили его и спрятали тело в диван в соседней нежилой комнате. Спустя некоторое время труп нашли другие жители здания.

Обвиняемых арестовали, на них заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности.