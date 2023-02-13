Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:20

В общежитии Балакова жильцы нашли труп пенсионера в диване

Мужчину избили 30 и 45-летние собутыльники, труп они спрятали в нежилой комнате
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Балакове Саратовской области двое мужчин оказались на скамье подсудимых из-за убийства собутыльника, сообщили сегодня, 13 февраля, в региональном следкоме.

Как выяснили следователи, в ночь со 2 на 3 февраля трое мужчин 30, 45 и 65 лет выпивали в комнате общежития на Вокзальной улице, с ними было еще несколько знакомых им человек.

Во время застолья пенсионер поссорился с собутыльниками – вышеупомянутые мужчины избили его и спрятали тело в диван в соседней нежилой комнате. Спустя некоторое время труп нашли другие жители здания.

Обвиняемых арестовали, на них заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности.