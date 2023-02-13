Фото: пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Житель Энгельса вынес из железнодорожного депо 550 килограммов металла, о чем сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее судимый 43-летний житель Энгельса был задержан в конце января 2023 года на станции Анисовка. Он работал в транспортной организации, и, по версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года неоднократно похищал железнодорожные детали верхнего строения путей с территории железнодорожного депо.

Общий вес похищенного имущества составил 550 кг. Материальный ущерб был оценен примерно в 10 тысяч рублей. Возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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