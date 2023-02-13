Фото: Госзакупки

На строительство школы на 825 в Саратове выделено 683 миллиона. Соответствующая заявка размещена на портале Госзакупки.

Заказчиком выступает МКУ «Капитальное строительство». От подрядчика требуется «Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования: "Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе Саратова». Начальная сумма контракта составляет 682 миллионов 817 тысяч 100 рублей. Найти исполнителя предполагается до 20 февраля.

Площадь участка под здание выделена в размере 2,1006 га. В школе будет 3 этажа плюс один подземный. Помимо постройки школы в рамках проекта прокладываются проезды и тротуары, устраиваются спортивные, игровые и хозяйственные площадки, высаживаются зеленые насаждения.

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