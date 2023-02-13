В Энгельсе задержали продавца контрафактного алкоголя

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Житель Энгельса подозревается в незаконном хранении и сбыте немаркированной алкогольной и табачной продукции. О незаконной деятельности стало известно оперативникам местного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники установили, что гражданин хранил и продавал немаркированное спиртное и сигареты. У него изъято более 3 тысячи бутылок и около 19 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 1 миллиона рублей. Также установлено, что указанную продукцию мужчина сбывал в несколько частных магазинов Энгельса.

Свой товар мужчина прятал в арендуемом помещении с вывеской «Косметология». В отношении 65-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его оставили под подпиской о невыезде.