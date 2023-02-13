В Саратове за выходные поймали 19 пьяных водителей

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В Саратове за минувшие выходные в ходе рейда «Нетрезвый водитель» с 10 по 12 февраля сотрудники городской автоинспекции поймали 19 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. О результатах сегодня, 13 февраля, сообщили в городском отделе ГИБДД.

Восемь водителей сели за руль нетрезвыми впервые, шестеро – отказались проходить медицинское освидетельствование. Административные материалы передадут в судебные органы.

Пять пьяных автолюбителей уже были лишены водительских прав за вождение в нетрезвом виде, им грозит уже уголовная ответственность. Им может грозить наказание до 3 лет лишения свободы.

Напомним, по итогам прошлого рейда выявили 18 нетрезвых водителей.