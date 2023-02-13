Школу в Ленинском районе Саратова увеличат на 275 мест

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В Ленинском районе Саратова планируется построить пристройку к школе №103 по адресу Производственная, 5 на 275 мест. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

МКУ "Капитальное строительство" объявило электронный аукцион. Цена контракта составляет 226,8 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет Саратова. Работы необходимо будет выполнить до мая 2024 года. Торги проведут в конце февраля.

Напомним, ранее чиновники объявили торги на строительство школы в районе Ипподромной на 825 мест за 683 млн рублей.