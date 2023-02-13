Под Ртищево работника комитета охотничьего хозяйства и рыболовства поймали на взятке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области на сотрудника комитета охотничьего хозяйства и рыболовства возбудили уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как рассказали в ведомстве, вчера, 12 февраля, вблизи дороги в Ртищевском районе работник природоохранного ведомства получил взятку в 20 тысяч рублей. Человек, передавший деньги, сотрудничал с правоохранителями и действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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