Под Ртищево работника комитета охотничьего хозяйства и рыболовства поймали на взятке

Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области на сотрудника комитета охотничьего хозяйства и рыболовства возбудили уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Как рассказали в ведомстве, вчера, 12 февраля, вблизи дороги в Ртищевском районе работник природоохранного ведомства получил взятку в 20 тысяч рублей. Человек, передавший деньги, сотрудничал с правоохранителями и действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.