Владимир Путин подписал указ о награждении врача и спасателя из Саратовской области

Фото: Управление безопасности жизнедеятельности

Владимир Путин подписал указ о вручении наград и званий саратовским врачу и спасателю. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Начальник мобильного аварийно-спасательного формирования по поисково-спасательным работам особой сложности областной службы спасения - Никита Зрада награжден медалью «За спасение погибавших».

Звание «Заслуженный врач РФ» получил врач городской клинической больницы №5 в Саратове - Алексей Субботин.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин вручил награды 11 жителям Саратовской области.

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