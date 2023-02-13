Владимир Путин подписал указ о награждении врача и спасателя из Саратовской области

Фото: Управление безопасности жизнедеятельности
Владимир Путин подписал указ о вручении наград и званий саратовским врачу и спасателю. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Начальник мобильного аварийно-спасательного формирования по поисково-спасательным работам особой сложности областной службы спасения - Никита Зрада награжден медалью «За спасение погибавших».
Звание «Заслуженный врач РФ» получил врач городской клинической больницы №5 в Саратове - Алексей Субботин.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин вручил награды 11 жителям Саратовской области.
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