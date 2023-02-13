Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 8:19

Владимир Путин подписал указ о награждении врача и спасателя из Саратовской области

Заслуги жителей региона отмечены президентом России
Наталия Калинина
Фото: Управление безопасности жизнедеятельности

Фото: Управление безопасности жизнедеятельности

Владимир Путин подписал указ о вручении наград и званий саратовским врачу и спасателю. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Начальник мобильного аварийно-спасательного формирования по поисково-спасательным работам особой сложности областной службы спасения - Никита Зрада награжден медалью «За спасение погибавших».

Звание «Заслуженный врач РФ» получил врач городской клинической больницы №5 в Саратове - Алексей Субботин.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин вручил награды 11 жителям Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.