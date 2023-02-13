Пловец из Балаково выиграл пять медалей Кубка России

Фото: ГБУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта"

С 8 по 13 февраля в Саратовском Дворце водных видов спорта проходил Кубок России по подводному спорту.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны, среди которых 15 заслуженных мастеров спорта. За кубок боролись 253 спортсмена из 21 региона России.

Саратовская область была представлена командой из 23 спортсменов Саратова и Балаково.

Было разыграно 34 комплекта наград — 26 в индивидуальных видах и 8 – в эстафетах.

Помимо этого, на саратовском Кубке России началось формирование состава национальной сборной на 2023 год.

Пять раз на пьедестал почета поднимался спортсмен из Балакова Андрей Стяжкин. Он завоевал золото Кубка России на 200-метровке в плавании в ластах (отрыв от серебряного призера - 0,45 секунды) и 400-метровке в подводном плавании, серебро на 400-метровке в плавании в ластах, бронзу в мужских эстафетах «4 по 200 метров» и «4 по 100 метров» в плавании в ластах.

Сегодня итоговый день соревнований.

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