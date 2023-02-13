Два человека пострадали в ДТП с грузовиком под Саратовом

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 13 февраля, в Балашовском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УГИБДД по Саратовской области.

По информации ведомства, в 8:43 в службу «112» поступило сообщение, что у села Барки столкнулись «Cherry» и грузовик МАЗ, за рулем которого был 35-летний водитель. В результате ДТП пострадали два человека из иномарки.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения Саратовской области при помощи гидравлического инструмента деблокировали пассажирку 1966 года рождения в тяжелом состоянии, 56 летний водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД.