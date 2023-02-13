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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 7:14

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 295 человек

Больше всего заболевших в Саратове
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области по состоянию на сегодня, 13 февраля, за сутки выявлено 295 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, за прошлые сутки - 284. Наибольший прирост заболевших зафиксирован за сутки: в Саратове - 188, Балаковском районе - 51, Энгельсском - 32, Вольском - 14. Все 295 человек - с признаками ОРВИ

Возрастной состав заболевших: до 17 лет - 57; 18-29 лет - 38; 30-49 лет - 94; 50-64 лет - 57; 65 и старше - 49.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 306678 человек. Выздоровели с начала эпидемии 298555 человек, за сутки - 283.