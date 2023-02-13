В Ленинском районе отключили воду на двух улицах

Фото: Архив КП

Из-за ремонта на водопроводных коммуникациях по адресу Лебедева-Кумача, 84А и Универсальная, 2.

Сегодня, 13 февраля, КВС ограничила холодное водоснабжение абонентов домов по улице Лебедева-Кумача, 84А, 88 и 88А, а так же домов на Универсальной с первого по девятый. Об этом сообщает телеграмм канал «Саратов коммунальный».

Подачу воды обещают восстановить к 20.00.

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