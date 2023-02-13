За неделю в Саратовской области родились 243 ребенка

Фото: Архив КП
За прошедшую неделю февраля в регионе родились 243 ребенка. Из них 133 мальчика и 110 девочек, сообщает региональное управление по делам ЗАГС.
Троих младенцев родители зарегистрировали через сервис "Рождение ребенка" на Госуслугах.
Редкие имена недели, по мнению сотрудников управления – Тати, Дана, Серафим и Рамиль.
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