В Саратове в понедельник сменятся схемы движения двух автобусных маршрутов

Фото: Архив КП

Сегодня, 13 февраля, в Саратове из-за ДТП изменили схему движения автобуса №18Д и маршрутки №63, сообщает МКУ «Транспортное управление» в своем Телеграм-канале.

Изменения в маршруте вызваны автоаварией на Емлютина.

К Елшанке автобусы идут по маршруту: Шелковичная – Вокзальная – 16-й Белоглинский проезд – Емлютина и далее по обычной схеме движения.

Обратно автобусы проезжают по Большой Садовой – Рабочей – Свинцовой – Шелковичной – Большой Садовой с возвращением движения на привычную схему.

63-я маршрутка будет совершать объезд по Свинцовой.