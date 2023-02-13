Володин сообщил саратовцам об обсуждении проекта скоростного трамвая

Вячеслав Володин во время недавнего визита в Саратов

Володин пригласил жителей Саратова на обсуждение проекта скоростного трамвая, о чем пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Как только определяется подрядчик, вместе в ВЭБом, который играет ключевую роль в реализации проекта, мы проведем совещание в Саратове. Обсудим, пригласим вас, сможете задать вопросы. Для нас это ключевая тема.

Главное для жителей – это чем добираться, пока будет идти строительство, - отметил Спикер ГД.