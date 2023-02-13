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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:02

Володин сообщил саратовцам об обсуждении проекта скоростного трамвая

В ближайшее время пройдет большое совещание по реализации проекта
Наталия Калинина
Вячеслав Володин во время недавнего визита в Саратов

Вячеслав Володин во время недавнего визита в Саратов

Володин пригласил жителей Саратова на обсуждение проекта скоростного трамвая, о чем пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Как только определяется подрядчик, вместе в ВЭБом, который играет ключевую роль в реализации проекта, мы проведем совещание в Саратове. Обсудим, пригласим вас, сможете задать вопросы. Для нас это ключевая тема.

Главное для жителей – это чем добираться, пока будет идти строительство, - отметил Спикер ГД.