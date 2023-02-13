Саратовцев ждет пасмурный день со снегом

Фото: Архив КП

Сегодня, 13 сентября, в Саратове ожидается пасмурный день со снегом, сообщили в областном Гидрометцентре.

Ночью в регионе от -4 до -9, днем – от -1 до -6. Слабая метель и туман ухудшат видимость на весь день, но уже днем снег ожидается незначительный.

К утру южный ветер сменится на северо-западный – 5…10 метров в секунду, временами порывы до 14 м/с.

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