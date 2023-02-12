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НовостиПолитика12 февраля 2023 13:32

В ходе спецоперации погибли солдаты из Марксовского и Энгельсского районов области

В зоне СВО погибли марксовец Юрий Цыгановский и покровчанин Илья Терещенко
Роман Хвалин
Архив КП

Архив КП

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В боях специальной военной операции погибли двое солдат из Саратовской области. Об этом сообщили местные муниципалитеты.

Глава Марксовского района Саратовской области Дмитрий Романов сообщил на личной странице во «ВКонтакте» о гибели 23-летнего уроженца села Раскатово Юрия Цыгановского.

погибший пулеметчик Юрий Цыгановский / личная страница главы Марксовского района Дмитрия Романова "ВКонтакте"

погибший пулеметчик Юрий Цыгановский / личная страница главы Марксовского района Дмитрия Романова "ВКонтакте"

Энгельсская районная администрация сообщила о погибшем добровольце Илье Терещенко. Солдат закончил школу №10 и учился в Энгельсском механико-технологическом техникуме, Илью призвали в 2021 году.