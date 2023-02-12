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НовостиЗдоровье12 февраля 2023 10:47

В Саратовской области коронавирус нашли еще у 284 пациентов

Накануне было выявлено на двух заболевших ковидом больше
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За вчерашний день, 11 февраля, в Саратовской области официально подтвердилось еще 284 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сутками ранее было зарегистрировано 286 новых случая пациентов с ковидом.

Больше всего заболевших в Саратове – 149 человек, в ЭМР – 57, в Балаковском районе – 38, Балашовском – 19, Марксовском – 11.

Коронавирус диагностировали у 55 пенсионеров старше 65 лет и 40 детей. Из всех зараженных, выявленных за сутки, лишь трое страдают пневмонией, остальные оказались в больнице с симптомами простуды.

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