Глава минздрава Саратовской области: мужчина из утонувшей в Усть-Курдюме «Нивы» погиб

Фото: Юрий Юрин / Телеграм

Мужчина из затонувшей «Нивы», которого искали водолазы в Гагаринском районе Саратова, погиб. Об этом сообщил глава минздрава региона Олег Костин.

Напомним, 11 февраля в 23:17 из поселка Усть-Курдюм на волжский лед выехала «Нива», в салоне находилось двое мужчин. Вблизи базы отдыха «Энергия» машина затонула. 39-летний мужчина сумел самостоятельно выбраться из авто, его 42-летнего товарища искали спасатели.

Как стало известно, причиной гибели стало переохлаждение. Состояние спасшегося мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.

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