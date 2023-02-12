В автоаварии под Озинками в Саратовской области серьезно пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 11 февраля, в Озинском районе Саратовской области в автоаварии пострадали трое, сообщил в своем Телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

В 19:00 на трассе между поселками Липовский и Озинки врезались друг в друга Lada Largus и Renault Logan – травмы получили 42-летний водитель «Лады» и 58-летний мужчина за рулем «Логана». Младшего из пострадавших доставили в больницу с переломом руки, другой же сильно ударился грудью.

Также переломы ребер получила 60-летняя пассажирка Renault, ее также госпитализировали. Все пострадавшие получили травмы головы.