Полицейские в Саратове нашли в доме наркокурьера полтора килограмма мефедрона

Фото: МВД Медиа

В Саратове полицейские задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в нелегальном обороте наркотиков, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Саратовца задержали работники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с отрядом спецназа «Гром». По версии следствия, мужчина делал тайники-закладки с психотропными веществами на территории города.

В релизе отмечается, что мужчину задержали сразу после того, как он оставил закладку в Кировском районе. Полиция узнала, что в городе злоумышленник оставил и другие тайники – всего в них, как подтвердила экспертиза, находилось более 100 граммов мефедрона.

В съемной квартире гражданина нашли еще 1,5 килограмма того же запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, подозреваемого поместили под арест.

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