В воскресенье в Саратовской области будет метель

Фото: Архив КП

Сегодня, 12 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Уже ночью во всем регионе начнется слабый снег. Температура в темное время суток составит -7…-9 градусов, при прояснении возможно до 12 – 17 ниже нуля.

Днем в Саратовской области прогнозируют слабую, местами умеренную метель. Температура составит от -2 до -7 градусов.

В губернии будет преобладать средний (5-10 метров в секунду) ветер, местами вероятны порывы 14-18 метров в секунду. Также в части районов области днем будет туманно, на дорогах возможна изморозь.

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