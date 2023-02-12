В СВО погибли военнослужащие из Саратова и Базарного Карабулака

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В ходе спецоперации погибли двое военных из Саратовской области. Об этом вчера, 11 февраля, сообщили представители муниципалитетов.

Гибель бойца из Саратова Владимира Осипова подтвердили в пресс-службе администрации облцентра. Никаких подробностей биографии солдата чиновники не рассказали, известно лишь, что Осипов погиб на поле боя.

Соболезнования родным и близким героя выразили губернатор Бусаргин и мэр Саратова Лада Мокроусова.