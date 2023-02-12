Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 февраля 2023 7:44

В СВО погибли военнослужащие из Саратова и Базарного Карабулака

В сражениях спецоперации погибли саратовец Владимир Осипов и житель Базарно-Карабулакского района Александр Немудров
Роман Хвалин
Фото: https://t.me/admbkarabulak

Фото: https://t.me/admbkarabulak

В ходе спецоперации погибли двое военных из Саратовской области. Об этом вчера, 11 февраля, сообщили представители муниципалитетов.

Гибель бойца из Саратова Владимира Осипова подтвердили в пресс-службе администрации облцентра. Никаких подробностей биографии солдата чиновники не рассказали, известно лишь, что Осипов погиб на поле боя.

Соболезнования родным и близким героя выразили губернатор Бусаргин и мэр Саратова Лада Мокроусова.

Прощание с Александром Немудровым

Прощание с Александром Немудровым