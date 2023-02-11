За сутки в Саратовской области нашли еще 286 зараженных ковидом

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За вчерашний день, 10 февраля, в Саратовской области зарегистрировали 286 новых случаев ковида, об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее заболевших было 258.

Число заразившихся выше всего в Саратове – 178, в Балаковском районе 48 зараженных, в Энгельсском – 21, в Балашовском – девять. 63 случая подтвердились среди несовершеннолетних, столько же заразилось и пенсионеров старше 65 лет.

С пневмонией в больницах оказались девять человек, большинство заболевших с симптомами ОРВИ – 277.