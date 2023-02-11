В Энгельсе ночью напали на 19-летнюю девушку

Фото: Архив КП

В Энгельсе Саратовской области ограбили 19-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По версии следствия, ночью на улице Тельмана 33-летний житель Энгельса напал на девушку и нанес ей травмы, отобрал у нее мобильное устройство и убежал. Конкретную дату инцидента в МВД не назвали.

Покровчанка обратилась в полицию, подозреваемый задержан. На мужчину заведено уголовное дело о грабеже с применением насилия, судом решается вопрос о его аресте.

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