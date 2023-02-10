В Ершове на пожаре в собственном доме погиб 48-летний мужчина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области проводит проверку по факту гибели 48-летнего мужчины на пожаре в Ершове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодняшним вечером, 10 февраля, возгорание в частном доме на улице Антонова, 10 в Ершове заметили соседи – они и вызвали пожарных.

После тушения дома спасатели нашли обгоревшее тело 48-летнего мужчины. По предварительным данным, ершовец выпивал один дома, здание загорелось из-за беспечности владельца при курении. Назначена судмедэкспертиза.