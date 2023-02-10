Правительство Саратовской области

По итогам прошлого года Саратовская область поднялась на 20 мест в рейтинге регионов по качеству жизни. Резкий скачок с 71-ого на 51-ое место поднял область в число лидеров по темпам роста. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

По данным Агентства стратегических инициатив, наиболее высокий темп роста по итогам прошлого года показали Московская, Нижегородская и Саратовская области.

Важным пунктом является улучшение качества питьевой воды в Саратове. За прошедший год на 14-ти объектах центрального водоснабжения были проведены соответствующие работы. О высоких показателям генеральный директор АСИ Светлана Чупшева доложила в ходе заседания наблюдательного совета агентства президенту РФ Владимиру Путину.

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