В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа закрыли пять школ

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В Саратовской области на сегодняшний день, 10 февраля, в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппа полностью закрыты пять школ. Всего в регионе на карантин отправлено 13 школ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Речь идет об учебных заведениях в Вольском, Калининском, Краснопартизанском, Озинском, Романовском, Трищевском, Федоровском и Энгельсском районах.

Кроме того, на карантин отправлено 506 классов в 126 школах и 17 групп в 13 детских садах.

Все профорганизации в регионе функционируют в штатном режиме.