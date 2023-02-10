Бастрыкин велел разобраться с ситуациями нападений бездомных собак на жителей города

Александр Бастрыкин / Архив КП

Александр Бастрыкин велел разобраться с ситуациями нападений бездомных собак на жителей Саратова. Исполнение поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Саратовские следователи ведут проверку после неоднократных случаев нападения животных на людей. Один из таких – когда на школьника набросились собаки и порвали рюкзак. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского регионального управления ведомства Анатолию Говорунову представить доклад о принимаемых мерах к обеспечению безопасности граждан.

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