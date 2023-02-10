В Заводском районе Саратова 40-летний мужчина принял наркотики и угрожал прохожим ножом

Фото: Архив КП

Сотрудники Росгвардии задержали саратовца, угрожавшего прохожим ножом в наркотическом опьянении. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правопорядка получили сообщение о неадекватном мужчине, который угрожал прохожим ножом на улице Южной в Заводском районе. Росгвардейцы задержали 40-летнего саратовца, тот находился под воздействием психоактивных веществ.

Ведомство отметило в своем сообщении, что ранее дебошир неоднократно привлекался к уголовной ответственности, на него заведено уголовное дело об угрозе убийством.

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