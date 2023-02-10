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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:25

Школе в Хабаровском крае дали имя погибшего летчика-героя из Саратова

Александру Аксенову посмертно было присвоено звание Героя России
Роман Хвалин
Фото: Министерство информации Саратовской области

Фото: Министерство информации Саратовской области

Школе в селе Восточном в Хабаровском крае дали имя подполковника Александра Аксенова, офицера соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Аксенов родился и жил в Саратовской области. В Хабаровском крае он шефствовал над этой сельской школой, оказывал поддержку образовательному заведению. Он являлся одним из основателей школьного поискового отряда «Журавли».

Подполковник погиб в сентябре во время полета на вертолете Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Офицера похоронили на родной земле.

14 ноября Указом Президента России посмертно присвоили звание Героя России за героизм, мужество и отвагу при выполнении воинского долга.

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