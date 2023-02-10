В СВО погиб житель Новоузенского района Саратовской области

Фото: Архив КП

В ходе проведения спецоперации погиб житель Новоузенска Саратовской области Денис Сафаров. Об этом сообщили в Телеграм-канале муниципалитета.

Соболезнования родным и близким бойца выразил глава региона Роман Бусаргин.

- Денис Раильевич Сафаров погиб при исполнении воинского долга. Он самоотверженно и бесстрашно защищал Родину и соотечественников. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - отметил Бусаргин.

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