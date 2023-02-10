Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове для переселенцев из аварийных домов заработала горячая линия. Администрация опубликовала номера телефонов. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрацией Саратова выполнено поручение губернатора Романа Бусаргина. Информационные центры работают во всех районах города.

По всем вопросам жильцы аварийных домов могут обращаться по номерам телефонов горячей линии. Консультация специалистов возможна по следующим номерам: - 8 (8452) 34-08-57, 63-24-72 (Ленинский район); - 8 (8452) 26-27-98, 26-30-51 (Кировский район); - 8 (8452) 67-02-61, 67-02-58 (Фрунзенский район); - 8 (8452) 23-56-34, 23-18-50 (Волжский район); - 8 (8452) 39-29-07, 39-29-00 (Октябрьский район); - 8 (8452) 96-39-39, 96-46-07 (Заводской район); - 8 (8452) 55-01-62, 65-60-28 (Гагаринский район).

Кроме того, обращаться можно в комитете по строительству и инженерной защите: 8 (8452) 23-57-73 – ежедневно с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.