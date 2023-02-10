В Марксе мошенники пытались украсть 200 тысяч рублей у пенсионера

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Марксе Саратовской области мошенники пытались украсть 200 тысяч рублей у пенсионера. Злоумышленника задержала полиция. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

80-летнему мужчине неизвестные сообщили по телефону о ДТП, в котором серьезно пострадала его дочь. Собеседник велел дедушке упаковать в пакет необходимые в больнице для пострадавшей вещи и 200 тысяч рублей.

Курьер ожидал посылку на улице. Мужчина поделился своими подозрениями с соседкой, и они вызвали полицию.

Оперативники задержали мошенника с пакетом в руках. Против курьера предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».