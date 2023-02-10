В Саратовской области коронавирусом заразились еще 258 человек за сутки

Фото: Архив КП

На сегодня, 10 февраля, в Саратовской области за сутки коронавирусом заразились еще 258 жителей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе обнаружено 305 813 заболевших.

Возрастной состав заболевших следующий: -до 17 лет - 22; -18-29 лет - 33; -30-49 лет - 91; -50-64 лет - 65; -65 и старше - 47.

Большинство зараженных переносит коронавирус в легкой форме – у 250 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, пневмония выявлена у 8 человек.

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