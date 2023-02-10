Весной расписание поездов из Саратова до столицы поменяется

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С 26 марта по техническим причинам частично изменится расписание двух поездов дальнего следования, курсирующих между Саратовом и Москвой. Об этом сообщает ПривЖД.

Поезд №9/10 сообщением Саратов – Москва теперь будет отправляться из Саратова в 18:16, раньше на 18 минут, из Аткарска так же раньше на 18 минут – в 19:35, прибывать в Москву без изменений в 7:22.

В обратном направлении из Москвы поезд будет отправляться без изменений в 19:08, а прибывать в Саратов в 10:14 , на 15 минут позже.

Поезд №135/136 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 15:26 ,позже на 9 минут, прибывать в Москву в 6:52, без изменений. Время прибытия и отправления – местное.