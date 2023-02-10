Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 8:29

Весной расписание поездов из Саратова до столицы поменяется

С 26 марта изменится расписание двух поездов из Саратова
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

С 26 марта по техническим причинам частично изменится расписание двух поездов дальнего следования, курсирующих между Саратовом и Москвой. Об этом сообщает ПривЖД.

Поезд №9/10 сообщением Саратов – Москва теперь будет отправляться из Саратова в 18:16, раньше на 18 минут, из Аткарска так же раньше на 18 минут – в 19:35, прибывать в Москву без изменений в 7:22.

В обратном направлении из Москвы поезд будет отправляться без изменений в 19:08, а прибывать в Саратов в 10:14 , на 15 минут позже.

Поезд №135/136 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 15:26 ,позже на 9 минут, прибывать в Москву в 6:52, без изменений. Время прибытия и отправления – местное.