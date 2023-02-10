В Саратове «Приора» провалилась в выкопанную коммунальщиками яму

«Саратов онлайн» / «ВКонтакте»

Сегодня, 10 февраля, в центре Саратова «Приора» провалилась в выкопанную коммунальщиками яму. Как выяснилось, ограждения были установлены с двух сторон. Сообщение о происшествии было опубликовано в паблике «Саратов онлайн» во «ВКонтакте».

Ситуация произошла в Октябрьском районе на улице Пугачева у дома №181. Недалеко от здания министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области была выкопана яма для ремонта труб. В ней неизвестным образом оказалась «Лада Приора».

Ограждения у коммунальной ямы были установлены с двух сторон. На место прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются.