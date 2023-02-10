В Саратовской области в 2023 проведут ремонт в восьми школах

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области
За 2023 год в Саратовской области отремонтируют восемь школ в рамках Президентской программы, сообщили в региональном правительстве.
Ремонт проведут в:
- Школе №9 в Балашове;
- Школе в селе Бартеневка Ивантеевского района;
- Школе в поселке Озинки;
- Школе в селе Павловка Марксовского района;
- Гимназии №75 в Саратове;
- Школе №77 в Саратове;
- Школе в селе Донгуз Балтайского района.
Также завершат ремонт в Турках – работы уже велись в 2022, но прекартились.
Губернатор потребовал от чиновников не тянуть с закупкой необходимого оборудования и представить график работ по каждому образовательному учреждению.
Бусаргин также подчеркнул, что родители учеников должны быть хорошо осведомлены о сроке и характере ремонта, а также как школьники будут проходить обучение на время работ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.