В Саратовской области в 2023 проведут ремонт в восьми школах

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

За 2023 год в Саратовской области отремонтируют восемь школ в рамках Президентской программы, сообщили в региональном правительстве.

Ремонт проведут в:

- Школе №9 в Балашове;

- Школе в селе Бартеневка Ивантеевского района;

- Школе в поселке Озинки;

- Школе в селе Павловка Марксовского района;

- Гимназии №75 в Саратове;

- Школе №77 в Саратове;

- Школе в селе Донгуз Балтайского района.

Также завершат ремонт в Турках – работы уже велись в 2022, но прекартились.

Губернатор потребовал от чиновников не тянуть с закупкой необходимого оборудования и представить график работ по каждому образовательному учреждению.

Бусаргин также подчеркнул, что родители учеников должны быть хорошо осведомлены о сроке и характере ремонта, а также как школьники будут проходить обучение на время работ.

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