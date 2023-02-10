В центре Саратова грузовик столкнулся с Volkswagen и влетел в здание пекарни

Фото: ЧП-Саратов

В центре Саратова произошла авария, в результате которой грузовик врезался в здание пекарни. На пересечении улиц Рахова и Советская не работал светофор. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Ориентировочно в 8.20 в Октябрьском районе на перекрестке произошло ДТП. Китайский грузовик BAW двигался по улице Рахова в сторону Вавилова. На перекрестке произошло столкновение с Volkswagen Tiguan. Грузовик снес дорожный знак «Пешеходный переход» и заехал на тротуар. В результате, китайский автомобиль врезался в крыльцо пекарни. На момент аварии на перекрестке не работал светофор.

По данным городской Госавтоинспекции, пострадавших нет.