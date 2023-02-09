УФСБ РФ по Саратовской области: чиновник допустил постороннего в кабинет с секретными документами

Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области заведующий сектором по мобилизационной работе и секретному делопроизводству одной из администраций муниципального района допустил постороннего в кабинет с секретными документами. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудник администрации, имеющий допуск к государственной тайне, в нарушение закона пустил постороннего в режимное помещение с секретными сведениями и позволил ему находиться там без присмотра. При этом у постороннего был телефон с выходом в сеть Интернет, а также с возможностью фото-, видео-, аудиофиксации.

Указанные действия создавали условия для совершения преступления по статье «Разглашение государственной тайны». Гражданину было объявлено официальное предостережение, а также ему напомнили, что санкции по этой статье составляют до 7 лет лишения свободы.

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