Здание саратовского колледжа Яблочкова признали памятником архитектуры

Фото: Google карты

В Саратове здание колледжа радиоэлектроники СГУ имени Яблочкова признали памятником архитектуры. Об этом свидетельствует постановление за подписью министра-председателя комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Документ был опубликован сегодня, 9 февраля. Теперь здание колледжа является объектом культурного назначения городского уровня. Учебное заведение, построенное в 1900 году, внесли в реестр памятников под именем «Здание среднего технического училища».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.