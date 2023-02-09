Здание саратовского колледжа Яблочкова признали памятником архитектуры

Фото: Google карты
В Саратове здание колледжа радиоэлектроники СГУ имени Яблочкова признали памятником архитектуры. Об этом свидетельствует постановление за подписью министра-председателя комитета культурного наследия Владимир Мухин.
Документ был опубликован сегодня, 9 февраля. Теперь здание колледжа является объектом культурного назначения городского уровня. Учебное заведение, построенное в 1900 году, внесли в реестр памятников под именем «Здание среднего технического училища».
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