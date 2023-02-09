Наталья Мазина стала замдиректора территориального Фонда обязательного медицинского страхования

Наталья Мазина Фото: Александр Уриевский

Бывший министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина получила должность заместителя директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает ТФОМС по региону.

Напомним, в 2020 году против Мазиной завели уголовное дело о якобы злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считали, что она на посту министра незаконно приняла несколько аппаратов УЗИ, которые не соответствовали требованиям. Ущерб бюджету тогда оценили в 53 миллиона рублей. Чиновница вину не признала.

В 2021 году Фрунзенский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор с правом на реабилитацию. Затем это решение поддержали Саратовский областной суд и Первый кассационный.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.