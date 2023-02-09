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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:05

Наталья Мазина стала замдиректора территориального Фонда обязательного медицинского страхования

После оправдательного приговора экс-министр здравоохранения назначена на новую должность
Наталия Калинина
Наталья Мазина

Наталья Мазина

Фото: Александр Уриевский

Бывший министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина получила должность заместителя директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает ТФОМС по региону.

Напомним, в 2020 году против Мазиной завели уголовное дело о якобы злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считали, что она на посту министра незаконно приняла несколько аппаратов УЗИ, которые не соответствовали требованиям. Ущерб бюджету тогда оценили в 53 миллиона рублей. Чиновница вину не признала.

В 2021 году Фрунзенский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор с правом на реабилитацию. Затем это решение поддержали Саратовский областной суд и Первый кассационный.

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