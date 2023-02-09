На Саратовском маршруте №67 снизили стоимость проезда до 30 рублей

Фото: Архив КП

После проверки областной прокуратуры на автобусном маршруте № 67 «Областная больница — 6-й микрорайон» отменили повышение стоимости проезда до 33 рублей. Теперь билет в городском транспорте снова стоит 30 рублей. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В начале января, после жалоб местных жителей, мэр Лада Мокроусова пообещала обратиться в прокуратуру из-за незаконного повышения стоимости проезда в маршрутке №67. Прокуроры проверили законность увеличения стоимости проезда.

Выяснилось, что перевозчик поднял тариф, не уведомив об этом надлежащим образом чиновников и пассажиров. Индивидуальному предпринимателю вынесли представление.

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