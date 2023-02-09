В саратовском цирке рассказали о программе мероприятий к 150-летнему юбилею

Саратовский цирк готовится отпраздновать 150-летие

Саратовский цирк готовится к отпраздновать свое 150-летие. Об этом сегодня, 9 февраля, рассказала министр культуры области Наталия Щелканова на пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла на воде «Одиссея» в цирке.

Министр сообщила, что к этому событию готовится весь регион. К юбилею уже подготовили масштабную программу, которая будет идти на протяжении всего года. Щелканова пригласила жителей Саратова посетить водное представление.

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Глава регионального минкульта Наталия Щелканова отметила, что главное представление-сюрприз ждет саратовцев в декабре 2023 года.

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