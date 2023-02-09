Глава города Лада Мокроусова выехала на место ремонта теплосетей по улице Орджоникидзе

Фото: пресс-служба администрации Саратова

Технический директор-главный инженер ПАО «Т Плюс» Иван Новичков доложил о прогнозных сроках завершения работ.

Сегодня, 9 февраля, на улице Орджоникидзе 11, на теплосетях в ряде домов и социальных объектов снижены параметры отопления, идут ремонтные работы. В связи с выявленным повреждением на тепломагистрали от ТЭЦ-1 отключен один участок и абоненты переключены на теплоснабжение от сетей ТЭЦ-2.

На место выехала глава города Лада Мокроусова. Она попросила доложить обстановку по результатам работ. По словам главного инженера ПАО «Т Плюс», повреждение локализовано, в течении трех часов должны закончиться технические работы и начнется заполнение системы. Тепло вернут к 20.00

Мэр попросила все управляющие компании оставаться на рабочих местах, пока в домах не появится тепло.

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