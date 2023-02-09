Назначен новый глава саратовского Минюста

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Сегодня, 9 февраля, в Саратове представили нового начальника управления Министерства юстиции - бывшего зампрокурора области Павла Мельника. Об этом сообщили сегодня в правительстве области.

Павел Мельник в 1994 году окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. Служил в органах прокуратуры с 1995 года. Работал на разных должностях, в том числе на посту заместителя прокурора Чеченской республики.

Известно также, что Мельник является Почетным работником прокуратуры РФ. Новый глава регионального минюста имеет множество наград такие, как медаль «За отвагу» (1986), медаль «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа» (1988), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988), Грамота Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» (1988), медаль «290 лет прокуратуре России» (2012), нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» (2014), а также именное оружие (2016).

Губернатор области Роман Бусаргин пожелал новому главе управления Минюста успехов и эффективного взаимодействия с коллегами и ведомствами, которые стоят на страже закона.

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