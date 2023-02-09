В Саратовской области эпидемиологический порог превышен в два раза

Фото: Архив КП

Эти темы сегодня, 9 февраля в ходе брифинга затронул министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, за прошедшую неделю выявлено 22 806 случаев ОРВИ. Эпидемиологический порог по этому заболеванию и гриппу превышен на 99,2%. Основная группа больных - дети от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В первой группе заболели относительно прошлой недели на 25,2% больше детей. Темп прироста относительно предыдущей недели по области — 31,2%

Случаев гриппа с начала года выявили 1 460, за прошедшую неделю — 155. Чаще всего находят свиной грипп. Кроме того, в течение трех недель повышается циркуляция гриппа Б.

Министр здравоохранения также коснулся темы ковида. Он рассказал, что сейчас на стационаре от инфекции лечатся 124 человека. У 110 человек развилась пневмония, 12 человек на кислородной поддержке, 3 на ИВЛ. Для приема больных развернуты 135 коек, свободны 11.

«С начала года от коронавируса не умер ни один человек. Мы определяем в больницы тех, у кого нарушено дыхание. У основного числа пациентов заболевание проходит без значительных изменений», - отметил министр. Глава минздрава также коснулся темы ковида. Он рассказал, что сейчас на стационаре от инфекции лечатся 124 человека. У 110 человек развилась пневмония, 12 человек на кислородной поддержке, 3 на ИВЛ. Для приема больных развернуты 135 коек, свободны 11.

– С начала года от коронавируса не умер ни один человек. Мы определяем в больницы тех, у кого нарушено дыхание. У основного числа пациентов заболевание проходит без значительных изменений, – отметил министр.

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