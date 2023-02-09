В Саратове подвели итоги рейда по проверке таксистов

Фото: Архив КП

С 30 января по 3 февраля, сотрудники ГИБДД, проводили рейд в целях снижения аварийности по вине водителей такси. Дважды в рейдовых мероприятиях принимали участие сотрудники областного минтранса и СМИ.

По сообщению Министерства транспорта и дорожного хозяйства, за это время автоинспекторы составили 135 протоколов в отношении водителей, имеющих разрешение на право перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также автомобилистов, у которых на авто нанесена цветографическая схема «такси».

Так, за нарушения требований Правил перевозки пассажиров легковым такси составлено 16 административных материалов, за другие нарушения ПДД – 119 (нечитаемые номера, не пристегнут ремень безопасности, отсутствие страховки и т.д.).

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