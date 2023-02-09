В Саратовской области продолжается сезонный рост цен на овощи и фрукты

Фото: Архив КП

В Саратовской области за неделю с 30 января по 6 февраля вновь подорожали овощи. Об этом сообщили в Саратовстате.

Сильнее всего в цене выросли огурцы (+14,1%), также повысилась цена на лук (+10,8 процента), морковь (+5,6 процента), а также картофель, помидоры, свеклу и капусту.

Из фруктов подорожали бананы (+4,5%). Дешевле стали яблоки (-1,7 процента). Также выросла цена на творог, говядину, овощные консервы, сметану и печенье. Больше всего из продуктов в цене упала вареная колбаса (-2,5 процента).